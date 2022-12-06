Расселл прошёл подгонку сиденья для болида на сезон-2023

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прошёл подгонку сиденья для нового болида, с которым команда будет выступать в сезоне-2023.

Права на видео принадлежат Мерседесу. Видео доступно на YouTube-канале Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.

Напомним, в сезоне-2022, который стал дебютным для Расселла в составе «Мерседеса», британский гонщик опередил в личном зачёте Льюиса Хэмилтона и занял четвёртое место.

Формула-1. Сезон-2022. Личный зачёт.



1. Макс Ферстаппен — 454 очка.

2. Шарль Леклер — 308 очков.

3. Серхио Перес — 305 очков.

4. Джордж Расселл — 275 очков.

5. Карлос Сайнс-младший — 246 очков.

6. Льюис Хэмилтон — 240 очков.

7. Ландо Норрис — 122 очка.

8. Эстебан Окон — 92 очка.

9. Фернандо Алонсо — 81 очко.

10. Валттери Боттас — 49 очков.