Расселл прошёл подгонку сиденья для болида на сезон-2023
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прошёл подгонку сиденья для нового болида, с которым команда будет выступать в сезоне-2023.
Права на видео принадлежат Мерседесу. Видео доступно на YouTube-канале Mercedes-AMG Petronas Formula One Team.
Напомним, в сезоне-2022, который стал дебютным для Расселла в составе «Мерседеса», британский гонщик опередил в личном зачёте Льюиса Хэмилтона и занял четвёртое место.
Формула-1. Сезон-2022. Личный зачёт.
1. Макс Ферстаппен — 454 очка.
2. Шарль Леклер — 308 очков.
3. Серхио Перес — 305 очков.
4. Джордж Расселл — 275 очков.
5. Карлос Сайнс-младший — 246 очков.
6. Льюис Хэмилтон — 240 очков.
7. Ландо Норрис — 122 очка.
8. Эстебан Окон — 92 очка.
9. Фернандо Алонсо — 81 очко.
10. Валттери Боттас — 49 очков.
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