«Не выздоровление, а начало более глубоких проблем». Хьюз — об уходе Бинотто из «Феррари»
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Известный британский эксперт Марк Хьюз поделился мнением об уходе Маттиа Бинотто с поста руководителя «Феррари». Эту должность швейцарско-итальянский специалист покинет 31 декабря.
«Это в корне ошибочная структура. Будет просто день сурка. Кто бы ни пришёл в команду и какие бы изменения ни внёс, в конечном счёте этого будет недостаточно, чтобы создать гоночный коллектив, который будет способен завоёвывать титулы. Давление на нового специалиста будет возрастать, и его уволят. Всё будет просто продолжаться и продолжаться. Я не считаю это началом выздоровления. Я вижу в этом начало более глубоких проблем», — приводит слова Хьюза The Race.
Россиянин Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:
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