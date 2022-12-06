Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Не выздоровление, а начало более глубоких проблем». Хьюз — об уходе Бинотто из «Феррари»

«Не выздоровление, а начало более глубоких проблем». Хьюз — об уходе Бинотто из «Феррари»
Комментарии

Известный британский эксперт Марк Хьюз поделился мнением об уходе Маттиа Бинотто с поста руководителя «Феррари». Эту должность швейцарско-итальянский специалист покинет 31 декабря.

«Это в корне ошибочная структура. Будет просто день сурка. Кто бы ни пришёл в команду и какие бы изменения ни внёс, в конечном счёте этого будет недостаточно, чтобы создать гоночный коллектив, который будет способен завоёвывать титулы. Давление на нового специалиста будет возрастать, и его уволят. Всё будет просто продолжаться и продолжаться. Я не считаю это началом выздоровления. Я вижу в этом начало более глубоких проблем», — приводит слова Хьюза The Race.

Россиянин Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:

Новость по теме
Зак Браун оценил работу Бинотто в «Феррари»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022