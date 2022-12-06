Хьюз: «Мерседес» придумал дрянную машину. Но было бы нелепо думать, что Тото Вольф уйдёт

Известный британский эксперт Марк Хьюз высказался о решении «Феррари» расстаться с швейцарско-итальянским специалистом Маттиа Бинотто. 31 декабря Маттиа покинет пост руководителя «Скудерии». Рассуждая о происходящем в «Феррари», Хьюз привёл примеры неудачных решений «Мерседеса» и «Ред Булл».



«Мерседес» в этом году придумал дрянную машину. Они ошибались с выбором шин в Мексике и, возможно, в Остине. Но было бы нелепо думать, что Тото Вольф уйдёт.



«Ред Булл» придумал фантастическую машину, но у неё был явно избыточный вес. Кроме того, они ошибались с настройками в гонках, где можно бы было выиграть. Но мы же не слышим, что Кристиан Хорнер должен уйти.

Что необходимо сделать, так это обрести стабильность и построить структуру. Тогда можно бы было понять проблему и найти её решение. И совсем не обязательно постоянно менять боссов команды, как лампочки. Это не выход», — приводит слова Хьюза The Race.

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»: