Роберт Шварцман: я получил несколько предложений

Российский тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман рассказал о том, что получил несколько предложений на сезон-2023.
«У меня есть несколько вариантов, я получил несколько предложений. Посмотрим, как всё пойдёт. Сейчас моей целью является возможность гонять как можно больше. В то же время я не хочу терять связь с паддоком Формулы-1. Формула-1 — моя мечта, я стремлюсь попасть туда либо сразу, либо в конце карьерного пути, соревноваться там. Так что я хочу остаться резервистом, может, продолжить помогать с развитием машины за кулисами, это очень интересно. Но, повторюсь, сейчас целью является и выступление в другом чемпионате», — сказал Шварцман в интервью Autosprint.
В постсезонных тестах в Абу-Даби пилот «Скудерии» показал третий результат, уступив лишь Карлосу Сайнсу и Шарлю Леклеру. Шварцман проехал 116 кругов.
По ходу минувшего сезона Роберт Шварцман работал на симуляторе на базе команды и дважды выходил на свободную тренировку, по одному разу заменив Карлоса Сайнса и Шарля Леклера.
Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:
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