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Оскар Пиастри получил суперлицензию ФИА

Оскар Пиастри получил суперлицензию ФИА
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Австралийский пилот «Макларена» Оскар Пиастри получил суперлицензию Международной автомобильной федерации (ФИА). Об этом информирует пресс-служба «Макларена».

Лицензия даёт право выступать в Формуле-1.

Пиастри будет боевым пилотом «Макларена» с сезона-2023. В британском гоночном коллективе он заменит своего соотечественника Даниэля Риккардо, который покинул команду и стал резервистом «Ред Булл».

Напомним, в минувшем сезоне Формулы-1 Пиастри стал участником громкого скандала. После того как в «Альпин» сообщили, что в следующем сезоне Оскар будет выступать за них, австралиец тут же заявил, что не намерен этого делать и желает выступать за «Макларен».

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