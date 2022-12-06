Риккардо: после ковида я чувствовал голод до гонок. Этого добиваюсь и сейчас

Бывший пилот «Макларена» австралиец Даниэль Риккардо, вернувшийся в «Ред Булл» после четырёх сезонов, рассказал о том, что он хочет пробудить внутренний голод до гонок.

«Сезон после ковида был для меня одним из лучших, потому что я чувствовал голод до гонок.

Я знаю, что сделает для меня перерыв, и понимаю, что каждый гонщик отличается от других и они чувствуют то, что чувствуют. Но я знаю, что правильный отдых в следующем году сделает меня очень голодным, чтобы вернуться на стартовую решётку в 2024 году.

Я не могу подписать контракт сегодня, чтобы гарантировать себе место в 2024-м. Никто этого не сделает. Это невозможно. Но я просто постараюсь сделать всё возможное в следующем году, чтобы показать, что у меня всё ещё есть желание и навыки для этого», — приводит слова Риккардо GPblog.

Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды: