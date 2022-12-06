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Феттель: рад, что Хюлькенберг вернулся в Формулу-1

Феттель: рад, что Хюлькенберг вернулся в Формулу-1
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Четырёхкратный чемпион мира в составе «Ред Булл», экс-пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель поделился мнением о возвращении Нико Хюлькенберга в Формулу-1.

«Безусловно, мне обидно за Мика, мы ведь с ним близки, но тем не менее я рад, что в Формулу-1 вернулся Нико Хюлькенберг. Он демонстрировал свой потенциал каждый раз, когда садился в машину. Возможно, иногда ему доставался не тот болид. Но такое может случиться с любым пилотом. Могло быть и со мной, и тогда кто знает, как сложилась бы карьера», — приводит слова Феттеля F1-Insider.

В минувшем сезоне Нико Хюлькенберг был резервным пилотом «Астон Мартин» и в двух гонках заменил Себастьяна Феттеля, который заболел коронавирусом.

С сезона-2023 Хюлькенберг заменит Нико Шумахера и будет боевым пилотом «Хааса».

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