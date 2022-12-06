Гендиректор «Альпин»: Алонсо не хотел работать на симуляторе
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Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси подтвердил слова французского пилота команды Эстебана Окона о своём бывшем напарнике Фернандо Алонсо.
Эстебан Окон заявил, что делал 98% всей работы за кулисами, в том числе и на симуляторе. Лоран Росси считает, что с приходом Пьера Гасли ситуация изменится и оба пилота будут работать одинаково.
«Гасли будет принимать активное участие в работе на симуляторе, это одно из главных его отличий от Алонсо. Не всем гонщикам нравится работать на симуляторе, но это тоже важный аспект. В этом году было очень много задач, но Фернандо не хотел работать на симуляторе, пускай это и не преуменьшает его талант как пилота», — приводит слова Росси GPBlog с ссылкой на интервью L’Equipe.
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