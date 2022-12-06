Хэмилтон: было тяжело наблюдать за доминированием Ферстаппена

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о чемпионстве гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена в минувшем сезоне Формулы-1.



«Да, разумеется, было тяжело наблюдать за доминированием Макса Ферстаппена в прошедшем сезоне. Особенно видеть этот огромный первый номер на его болиде. То, что Макс выиграл практически все гонки — не очень хороший знак. Хотя про номер я, конечно же, шучу. И мне самому хочется снова бороться за первые места», — приводит слова Хэмилтона La Gazzetta dello Sport.



Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира в 2022 году. Всего же нидерландский пилот набрал 454 очка и опередил ближайшего преследователя на 146 очков.



Льюис Хэмилтон занял шестое место в общем зачёте пилотов с 240 очками.