Гендиректор «Альпин»: Окон и Гасли понимают, что будет, если между ними возникнут проблемы

Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси высказался о взаимоотношениях между пилотами команды Эстебаном Оконом и Пьером Гасли.



«В первую очередь важно, чтобы выигрывала команда. Мы позволяем сражаться, пока это не идёт во вред нам. Если возникнут проблемы, пилоты понимают, что будет. Проигравшими в этой ситуации будут они. Гасли и Окон должны показать, что стали взрослыми лидерами. Оба знают, что за недостаточно взрослое поведение любого из них выставят из команды. Это опасно. Они уже подтвердили и вместе, и по отдельности, что ситуацию понимают», — приводит слова Росси L’Equipe.



В новом сезоне Пьер Гасли заменит Фернандо Алонсо в качестве боевого пилота «Альпин». Испанец, в свою очередь, перешёл в «Астон Мартин».

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