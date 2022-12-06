Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хорнер: Ферстаппену стоит сбросить пару килограммов за зиму

Хорнер: Ферстаппену стоит сбросить пару килограммов за зиму
Комментарии

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что пилоту австрийской команды Максу Ферстаппену стоит сбросить вес за зимний перерыв.

«Гонщики в Формуле-1 как жокеи, которым постоянно нужно держаться в определённом весе. После стейков в Остине и тако в Бразилии мы увидели, что стрелка на весах, когда на них вставал Макс, начинала быстро подниматься вверх. Так что, думаю, за зимний перерыв к моменту возвращения за руль ему стоит сбросить пару килограммов», — приводит слова Хорнера Motorsport.

Макс Ферстаппен в минувшем сезоне стал двукратным чемпионом мира. Нидерландский гонщик опередил ближайшего преследователя в лице Шарля Леклера на 146 очков.

Напарник Ферстаппена Серхио Перес занял третье место в общем зачёте пилотов.

Новость по теме
Хэмилтон: было тяжело наблюдать за доминированием Ферстаппена
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022