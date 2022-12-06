Хорнер: Ферстаппену стоит сбросить пару килограммов за зиму

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что пилоту австрийской команды Максу Ферстаппену стоит сбросить вес за зимний перерыв.



«Гонщики в Формуле-1 как жокеи, которым постоянно нужно держаться в определённом весе. После стейков в Остине и тако в Бразилии мы увидели, что стрелка на весах, когда на них вставал Макс, начинала быстро подниматься вверх. Так что, думаю, за зимний перерыв к моменту возвращения за руль ему стоит сбросить пару килограммов», — приводит слова Хорнера Motorsport.



Макс Ферстаппен в минувшем сезоне стал двукратным чемпионом мира. Нидерландский гонщик опередил ближайшего преследователя в лице Шарля Леклера на 146 очков.



Напарник Ферстаппена Серхио Перес занял третье место в общем зачёте пилотов.

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