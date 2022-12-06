Технический директор «Ред Булл» рассказал, какой перевес был у болида в начале 2022 года

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше рассказал, какой перевес был у болида австрийской команды в начале минувшего сезона.



«Примерно 20 килограммов на старте сезона. Просто какие-то детали тяжелее, какие-то более простые в работе. Некоторые элементы, такие как днище, например, мы намеренно делали тяжёлыми, чтобы они меньше разрушались. Когда понимаешь поведение машины на трассе, то у тебя всегда есть возможность безболезненно и относительно просто снизить массу.



Например, машина «Альфа Ромео» была на границе минимальной массы уже в начале 2022 года. А потом им пришлось добавлять планку на днище, а наше уже было жёстким. Какой был перевес в конце сезона? Скажу только, что больше трёх килограммов. 12? Возможно», — приводит слова Ваше RacingNews365.