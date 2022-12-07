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В «Альпин» объяснили, в каком случае определят первого и второго пилота команды

В «Альпин» объяснили, в каком случае определят первого и второго пилота команды
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Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси рассказал, в каком случае команда будет разделять пилотов команды Эстебана Окона и Пьера Гасли на первого и второго номера.

«В начале сезона не будет иерархии. Мы можем принимать сторону одного или другого пилота только в том случае, если ситуация будет более чёткой. В начале года никаких статусов. Вообще, назначение первого и второго номера — нездоровая динамика. Не считая «Ред Булл», в других командах необязательно это применять.

Когда нацелимся на титул, то, может, сделаем так. Чемпионство ценнее, чем Кубок конструкторов. Но сейчас в первую очередь нужен прогресс, взаимодействие пилотов во всех аспектах», — приводит слова Росси L’Equipe.

В новом сезоне напарником Эстебана Окона станет Пьер Гасли, который заменит Фернандо Алонсо.

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