В «Альпин» объяснили, в каком случае определят первого и второго пилота команды

Генеральный директор «Альпин» Лоран Росси рассказал, в каком случае команда будет разделять пилотов команды Эстебана Окона и Пьера Гасли на первого и второго номера.
«В начале сезона не будет иерархии. Мы можем принимать сторону одного или другого пилота только в том случае, если ситуация будет более чёткой. В начале года никаких статусов. Вообще, назначение первого и второго номера — нездоровая динамика. Не считая «Ред Булл», в других командах необязательно это применять.
Когда нацелимся на титул, то, может, сделаем так. Чемпионство ценнее, чем Кубок конструкторов. Но сейчас в первую очередь нужен прогресс, взаимодействие пилотов во всех аспектах», — приводит слова Росси L’Equipe.
В новом сезоне напарником Эстебана Окона станет Пьер Гасли, который заменит Фернандо Алонсо.
- 7 декабря 2022
-
00:55
-
00:28
- 6 декабря 2022
-
23:45
-
22:58
-
22:09
-
21:24
-
20:31
-
20:00
-
19:26
-
18:58
-
18:29
-
16:53
-
16:01
-
15:49
-
15:29
-
14:31
-
13:53
-
13:50
-
13:42
-
12:41
-
11:58
-
11:14
-
10:40
-
10:28
-
10:04
-
09:49
-
00:59
-
00:56
- 5 декабря 2022
-
23:58
-
23:55
-
22:56
-
22:41
-
22:14
-
20:54
-
19:54