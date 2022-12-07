Источник: «Феррари» приняла окончательное решение о назначении Вассёра на место Бинотто

В «Феррари» приняли окончательное решение о назначении Фредерика Вассёра на пост руководителя команды, сообщает F1-Insider.



По информации источника, объявление о назначении Вассёра будет до конца года. В «Феррари» рассчитывают, что Фредерик устранит проблемы, которые возникали в прошлом сезоне, и поможет команде выиграть чемпионат.



Вассёр на своём посту сменит Маттиа Бинотто, об уходе которого в конце года было официально объявлено ранее. Сам Вассёр на данный момент является руководителем команды «Альфа Ромео».



Таким образом, Фредерик Вассёр станет пятым руководителем «Феррари» с 2014 года.



В минувшем сезоне «Скудерия» заняла второе место в Кубке конструкторов. Пилоты команды Шарль Леклер и Карлос Сайнс заняли второе и пятое места в общем зачёте соответственно.