Алонсо дал совет Феттелю после того, как тот завершил карьеру

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо обратился к бывшему пилоту команды Себастьяну Феттелю, который завершил карьеру по окончании сезона-2022.
«Как бы я оценил своё пребывание в «Альпин»? Отлично, безусловно. Возвращение в спорт никогда не является гарантией того, что ты будешь в порядке и по-прежнему будешь получать удовольствие от всего, что происходит в Формуле-1. Так что у меня были некоторые опасения два года назад, когда я проводил тесты в Абу-Даби. В прошлом году я, возможно, не был на 100 процентов доволен выступлением и тем, как прошёл сезон.
В этом году я гораздо больше доволен машиной и своими результатами и гораздо больше готов к следующему вызову.
Но вам нужно несколько гонок или даже один полный сезон, чтобы снова почувствовать себя на 100 процентов. Так случилось со мной, но я счастлив, что сейчас чувствую себя на очень хорошем уровне. Так что нельзя недооценивать возвращение в спорт — на случай, если Себ захочет получить совет», — приводит слова Алонсо GPFans.
Себастьян Феттель помог одному из фанатов сделать предложение руки и сердца:
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