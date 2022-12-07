Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Алонсо дал совет Феттелю после того, как тот завершил карьеру

Алонсо дал совет Феттелю после того, как тот завершил карьеру
Комментарии

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо обратился к бывшему пилоту команды Себастьяну Феттелю, который завершил карьеру по окончании сезона-2022.

«Как бы я оценил своё пребывание в «Альпин»? Отлично, безусловно. Возвращение в спорт никогда не является гарантией того, что ты будешь в порядке и по-прежнему будешь получать удовольствие от всего, что происходит в Формуле-1. Так что у меня были некоторые опасения два года назад, когда я проводил тесты в Абу-Даби. В прошлом году я, возможно, не был на 100 процентов доволен выступлением и тем, как прошёл сезон.

В этом году я гораздо больше доволен машиной и своими результатами и гораздо больше готов к следующему вызову.

Но вам нужно несколько гонок или даже один полный сезон, чтобы снова почувствовать себя на 100 процентов. Так случилось со мной, но я счастлив, что сейчас чувствую себя на очень хорошем уровне. Так что нельзя недооценивать возвращение в спорт — на случай, если Себ захочет получить совет», — приводит слова Алонсо GPFans.

Себастьян Феттель помог одному из фанатов сделать предложение руки и сердца:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022