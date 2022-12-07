Джордж Расселл сделал категоричное заявление о своих шансах стать чемпионом Формулы-1

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл поделился мнением о работе с напарником по команде Льюисом Хэмилтоном, а также выразил уверенность в своих силах стать чемпионом Формулы-1.



«Я чувствую себя абсолютно готовым выиграть чемпионат. На самом деле чувствовал себя готовым уже пару лет. Лично мне было очень важно провести этот сезон рядом с Льюисом, чтобы узнать некоторые мелкие детали, которые помогли мне извлечь больше от машины и команды. Это действительно важно.



Определённо рассчитываю с максимальной пользой провести зиму. Собираюсь очень усердно поработать с командой. Каждый человек на базе «Мерседеса» будет изо всех сил стараться трудиться над машиной, чтобы дать нам шанс здорово выступить в следующем сезоне», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Джордж Расселл провёл тренировку перед Гран-при Сингапура: