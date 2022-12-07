Феттель оценил шансы Расселла завоевать чемпионский титул Формулы-1
Поделиться
Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель поделился мнением о шансах британского гонщика немецкой команды «Мерседес» Джорджа Расселла завоевать чемпионский титул Формулы-1.
«На самом деле очень трудно судить. Но если в его распоряжении будет хорошая машина, надлежащее оборудование и отличная команда, а я думаю, что он в правильном месте, тогда да. Полагаю, у этого парня есть талант и мастерство. Хотя в действительности требуется нечто большее, чем талант и мастерство, но он, кажется, трудолюбив, так что да, у него хорошие шансы», — приводит слова Феттеля Sky Sports.
Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки:
Ранее о своих шансах стать чемпионом Формулы-1 высказался сам Расселл.
Комментарии
- 7 декабря 2022
-
10:36
-
10:04
-
09:58
-
00:55
-
00:28
- 6 декабря 2022
-
23:45
-
22:58
-
22:09
-
21:24
-
20:31
-
20:00
-
19:26
-
18:58
-
18:29
-
16:53
-
16:01
-
15:49
-
15:29
-
14:31
-
13:53
-
13:50
-
13:42
-
12:41
-
11:58
-
11:14
-
10:40
-
10:28
-
10:04
-
09:49
-
00:59
-
00:56
- 5 декабря 2022
-
23:58
-
23:55
-
22:56
-
22:41
Партнерский контент