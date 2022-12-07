Феттель оценил шансы Расселла завоевать чемпионский титул Формулы-1

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель поделился мнением о шансах британского гонщика немецкой команды «Мерседес» Джорджа Расселла завоевать чемпионский титул Формулы-1.



«На самом деле очень трудно судить. Но если в его распоряжении будет хорошая машина, надлежащее оборудование и отличная команда, а я думаю, что он в правильном месте, тогда да. Полагаю, у этого парня есть талант и мастерство. Хотя в действительности требуется нечто большее, чем талант и мастерство, но он, кажется, трудолюбив, так что да, у него хорошие шансы», — приводит слова Феттеля Sky Sports.

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Ранее о своих шансах стать чемпионом Формулы-1 высказался сам Расселл.