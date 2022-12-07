Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Пато О'Уорд: возможно, IndyCar — лучшие гонки с точки зрения конкуренции

Пато О'Уорд: возможно, IndyCar — лучшие гонки с точки зрения конкуренции
Комментарии

Мексиканский гонщик «Макларена» в IndyCar Пато О'Уорд высказался о желании попробовать свои силы в Формуле-1.

«Я чувствую, что всегда смогу вернуться в IndyCar, а шанс попасть в Формулу 1 немного меньше. Я уже в IndyCar и чувствую, что каждый год становлюсь одним из претендентов на титул. Я люблю гонки IndyCar, это одни из лучших гонок в мире, если не лучшие с точки зрения конкуренции. Но я вырос, наблюдая за Формулой 1, я рос с мечтой о Формуле-1, как и многие другие гонщики по всему миру, и именно это открыло мою любовь ко многим другим категориям. Так что я по-прежнему очень хочу перейти в «Королевские гонки». Однако я понял, что ничего нельзя планировать, даже на год», — приводит слова О'Уорда Motorsport Week.

Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:

Новость по теме
Двукратный чемпион IndyCar сломал рёбра в аварии в картинге
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022