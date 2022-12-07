Пато О'Уорд: возможно, IndyCar — лучшие гонки с точки зрения конкуренции

Мексиканский гонщик «Макларена» в IndyCar Пато О'Уорд высказался о желании попробовать свои силы в Формуле-1.
«Я чувствую, что всегда смогу вернуться в IndyCar, а шанс попасть в Формулу 1 немного меньше. Я уже в IndyCar и чувствую, что каждый год становлюсь одним из претендентов на титул. Я люблю гонки IndyCar, это одни из лучших гонок в мире, если не лучшие с точки зрения конкуренции. Но я вырос, наблюдая за Формулой 1, я рос с мечтой о Формуле-1, как и многие другие гонщики по всему миру, и именно это открыло мою любовь ко многим другим категориям. Так что я по-прежнему очень хочу перейти в «Королевские гонки». Однако я понял, что ничего нельзя планировать, даже на год», — приводит слова О'Уорда Motorsport Week.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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