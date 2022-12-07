Хорнер высказался об организации ужина с участием всех руководителей команд Формулы-1

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос о перспективе организации ужина с участием всех руководителей команд Формулы-1. Напомним, в Абу-Даби все пилоты собрались вместе и организовали прощальный ужин в честь Себастьяна Феттеля, завершавшего карьеру.



«К сожалению, руководители команд не испытывают друг к другу такой же любви, как пилоты», — приводит слова Хорнера Mirror.

В минувшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем австрийский гоночный коллектив стал после Гран-при США, где пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес показал четвёртый результат.

Болельщик разрезает чемпионскую футболку Макса Ферстаппена: