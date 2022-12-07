Хорнер высказался об организации ужина с участием всех руководителей команд Формулы-1
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ответил на вопрос о перспективе организации ужина с участием всех руководителей команд Формулы-1. Напомним, в Абу-Даби все пилоты собрались вместе и организовали прощальный ужин в честь Себастьяна Феттеля, завершавшего карьеру.
«К сожалению, руководители команд не испытывают друг к другу такой же любви, как пилоты», — приводит слова Хорнера Mirror.
В минувшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем австрийский гоночный коллектив стал после Гран-при США, где пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник мексиканец Серхио Перес показал четвёртый результат.
Болельщик разрезает чемпионскую футболку Макса Ферстаппена:
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