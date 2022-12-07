Расселл: больше не собираюсь праздновать четвёртое место в чемпионате

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о своей нацеленности на борьбу за чемпионство в следующих сезонах Формулы-1.

«Думаю, если бы на старте сезона-2022 вы сказали мне, что я смогу победить Льюиса, то я был бы чрезвычайно счастлив. Ведь если ты побеждаешь Льюиса Хэмилтона на «Мерседесе», в большинстве случаев это означает то, что ты сам станешь чемпионом.

Я извлёк положительные моменты из сезона, и больше не собираюсь праздновать четвёртое месте в чемпионате. Мы все здесь для того, чтобы побеждать, для того, чтобы выигрывать чемпионаты мира. Поэтому мы не сделали идеальную работу в этом сезоне. У нас был относительно чистый и гладкий сезон с той машиной и тем пакетом, который у нас был, но для тех стандартов, которые установила эта команда, это недостаточно хорошо», — приводит слова Расселла Sky Sports.

Джордж Расселл провёл тренировку перед Гран-при Сингапура: