Бывший технический директор «Мерседеса»: очень рад, что в 2021-м титул выиграл Ферстаппен

Бывший технический директор «Мерседеса» Падди Лоу рассказал, что был счастлив видеть, как пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выигрывает чемпионский титул Формулы-1 в 2021 году, несмотря на то что это событие произошло при противоречивых обстоятельствах.



«Здорово, что [в этот раз] Макс завоевал чемпионство без каких-либо споров. На самом деле я был очень рад, что он выиграл титул в прошлом году, что, вероятно, вызывает споры, но Формула-1 – рискованный вид спорта. Так было всегда. В Формуле-1 нет ничего справедливого. Я сам сталкивался с обидными ситуациями. Но удача мне тоже сопутствовала. Вот почему мы смотрим и любим этот спорт. Здесь не может быть правильного ответа.



Возвращаясь к этому году. Приятно видеть моих предыдущих коллег по «Мерседесу». Очевидно, они не достигли успеха, но всё-таки проделали потрясающую работу и в концовке сезона показывали очень достойные результаты. Это команда, которую никогда не нужно недооценивать. Посмотрим, какими они вернутся в следующем году», — приводит слова Лоу PlanetF1.



Напомним, в решающей гонке сезона-2021 Ферстаппен вырвал победу у своего главного соперника, гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. В ходе гонки дирекция сначала запретила круговым обгонять лидера и возвращаться с ним в один круг, а затем решила дать на это разрешение, причём сделано это было за несколько поворотов до завершения режима машины безопасности на предпоследнем круге дистанции.

Болельщик разрезает чемпионскую футболку Макса Ферстаппена: