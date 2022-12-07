Чемпион мира по ралли Отт Тянак перешёл в «М-Спорт»

Чемпион WRC 2019 года, эстонец Отт Тянак перешёл в команду «М-Спорт». В 2020-2022 годах Тянак выступал за заводскую команду «Хёндэ».
«М-Спорт» — это место, которое воспитало меня как гонщика, и место, которое преподало мне все тяжёлые уроки и опыт, чтобы стать игроком высшего уровня в чемпионате мира по ралли. С тех пор как я стал чемпионом мира, мне не удавалось защитить титул, и я не смогу примириться с собой, пока не сделаю это!
У меня было много разговоров с Малкольмом Уилсоном, и мы определённо разделяем амбиции на предстоящий сезон. Это будет большой вызов для нас, но я знаю людей в Довенби Холл, знаю, на что они способны, и с их страстью отдать всё, что у них есть, мы сможем побороться за чемпионство. Я счастлив вернуться в команду «М-Спорт», и в следующем году мы выложимся по полной», — приводит слова Тянака пресс-служба команды.
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