Россиянин Ломко стал 10-м и 7-м на тестах японской Супер Формулы Лайтс

Российский гонщик Владислав Ломко, который в этом году стал вице-чемпионом Евроформулы Оупен, дебютировал на тестах японской серии Супер Формула Лайтс — гонок поддержки ведущего первенства страны Супер Формула. В заездах Ломко участвовал в составе команды TOM’S — именно её пилот Кадзуто Котака в 2022 году стал чемпионом.



Заезды проходили на трассе «Сузука» 6 и 7 декабря. Первую сессию Ломко пропустил — первой за руль села Мики Кояма, 25-летняя чемпионка японской Формулы-Regional и постоянная участница W Series. В своей сессии Кояма показала 10-е время, уступив чуть более двух секунд обладателю лучшего времени. После обеда Кояму за рулём сменил Ломко — Владислав проехал свой быстрейший круг на секунду быстрее Мики (1:51.699 против 1:52.690), но в протоколах россиянин тоже остался 10-м.



Во второй день температура вокруг «Сузуки» немного упала, а у гонщиков была лишь одна двухчасовая сессия. Тем не менее скорость на круге выросла, и Сейта Нонака, который лидировал в обеих сессиях первого дня, снял с собственного результата почти полсекунды — его круг 1:49.896 оказался лучшим за все три сессии.



Ломко тоже сумел прибавить и установил время 1:50.908, расположившись на седьмой строчке протоколов. Таким образом, на совершенно незнакомой трассе Владислав всего за четыре часа поехал в темпе, который лишь на секунду медленнее результатов постоянного пилота одной из лучших команд первенства. По итогам сессии в команде TOM’S остались довольны российским гонщиком, который быстро включился в работу и нашёл общий язык с инженерами.

Владислав Ломко Фото: Официальный сайт Tom's Racing