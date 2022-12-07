«Феррари» недостаточно применяет его потенциал». Эксперт — о кандидате на замену Бинотто

Авторитетный журналист Формулы-1 Питер Уиндзор высказал мнение, что гоночный инженер «Феррари» Джок Клиа подошёл бы на должность руководителя команды, которую 31 декабря покинет Маттиа Бинотто, занимающий сейчас этот пост.



«Если вам интересно моё честное мнение, я думаю, что они недостаточно используют потенциал Джока Клиа. Очень легко пойти по проторённому пути всех ключевых руководителей команд в истории Формулы-1. Возьмём, к примеру, Росса Брауна или Кристиана Хорнера или даже Гюнтера Штайнера. Хотя все эти парни хорошо разбираются в гонках, но тем не менее они настолько хороши, насколько хороши их технические специалисты.



Джок может широко мыслить. Он понимает нюансы Формулы-1, её положения в мире, разбирается в вопросах спонсорства и всего прочего, что очень важно. Он также очень хороший коммуникатор и просто очень хороший парень, умеющий отличать зёрна от плевел, что очень важно в Формуле-1. И он один из ключевых людей в «Феррари», который по какой-то причине отошёл на второй план в эпоху Бинотто», — приводит слова Уиндзора Yahoo Sports со ссылкой на его стрим.

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»: