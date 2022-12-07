Мик Шумахер выступил с заявлением о своём будущем в автоспорте
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Немецкий гонщик Мик Шумахер поделился мыслями о своём будущем в автоспорте. Напомним, американская команда «Хаас», за которую выступал Мик, пригласила на его место другого немецкого пилота — Нико Хюлькенберга.
«Был ли у меня план Б? План А всегда заключался в том, чтобы оставаться в Формуле-1. Я определённо хочу остаться в Формуле-1 и сейчас рассматриваю возможные варианты. Надеюсь, что выберу правильный. Я хотел бы доказать всем, кто не верит в меня, что они неправы. Я знаю, на что способен, и доказал это в юниорских категориях. Не вижу причин, по которым я не мог бы добиться того же в Формуле-1», — приводит слова Шумахера издание Auto Motor und Sport.
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