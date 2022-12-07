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Вице-чемпион Формулы-3 стал членом молодёжной программы «Ред Булл»

Вице-чемпион Формулы-3 стал членом молодёжной программы «Ред Булл»
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Барбадосский гонщик Зейн Мэлоуни сообщил, что стал членом молодёжной программы «Ред Булл». Об этом пилот написал в своих социальных сетях.

«Я очень рад объявить, что буду частью молодёжной программы «Ред Булл» и резервным гонщиком в Формуле-1 в 2023 году. Благодарен за предоставленную возможность и поддержку и с нетерпением жду начала сезона», — написал спортсмен в социальных сетях.

По итогам минувшего сезона Мэлоуни стал вице-чемпионом Формулы-3. Зейн записал на свой счёт три победы в гонках и набрал по итогам чемпионата 134 очка, уступив четыре балла чемпиону серии Виктору Мартинсу и опередив британца Оливера Бермана на два балла.

Ожидается, что статус резервного гонщика позволит барбадосцу выступить в нескольких пятничных тренировках в Формуле-1.

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