Формула-Е опубликовала календарь на сезон-2023

Пресс-служба Формулы-Е опубликовала календарь чемпионата на сезон-2023. В новом сезоне Формулы-Е будет 16 этапов, а не 17, как планировалось изначально.



Старт сезона намечен на 14 января. Первым этапом чемпионата станет Е-При Мексики. Завершится сезон 30 июля 2023 года в Лондоне сдвоенным этапом в Великобритании.

При этом серия впервые проведёт американский Е-При не в Нью-Йорке, а в Портленде.