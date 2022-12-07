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Формула-Е опубликовала календарь на сезон-2023

Формула-Е опубликовала календарь на сезон-2023
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Пресс-служба Формулы-Е опубликовала календарь чемпионата на сезон-2023. В новом сезоне Формулы-Е будет 16 этапов, а не 17, как планировалось изначально.

Старт сезона намечен на 14 января. Первым этапом чемпионата станет Е-При Мексики. Завершится сезон 30 июля 2023 года в Лондоне сдвоенным этапом в Великобритании.

При этом серия впервые проведёт американский Е-При не в Нью-Йорке, а в Портленде.

ДатаСтранаГород
14 январяМексикаМехико
27 январяСаудовская АравияЭд-Диръия
28 январяСаудовская АравияЭд-Диръия
11 февраляИндияХайдарабад
25 февраляЮАРКейптаун
25 мартаБразилияСан-Паулу
22 апреляГерманияБерлин
23 апреляГерманияБерлин
6 маяМонакоМонако
20 маяИндонезияДжакарта
4 июняИндонезияДжакарта
24 июняСШАПортленд
15 июляИталияРим
16 июляИталияРим
29 июляВеликобританияЛондон
30 июляВеликобританияЛондон
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