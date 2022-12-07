Формула-Е опубликовала календарь на сезон-2023
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Пресс-служба Формулы-Е опубликовала календарь чемпионата на сезон-2023. В новом сезоне Формулы-Е будет 16 этапов, а не 17, как планировалось изначально.
Старт сезона намечен на 14 января. Первым этапом чемпионата станет Е-При Мексики. Завершится сезон 30 июля 2023 года в Лондоне сдвоенным этапом в Великобритании.
При этом серия впервые проведёт американский Е-При не в Нью-Йорке, а в Портленде.
|Дата
|Страна
|Город
|14 января
|Мексика
|Мехико
|27 января
|Саудовская Аравия
|Эд-Диръия
|28 января
|Саудовская Аравия
|Эд-Диръия
|11 февраля
|Индия
|Хайдарабад
|25 февраля
|ЮАР
|Кейптаун
|25 марта
|Бразилия
|Сан-Паулу
|22 апреля
|Германия
|Берлин
|23 апреля
|Германия
|Берлин
|6 мая
|Монако
|Монако
|20 мая
|Индонезия
|Джакарта
|4 июня
|Индонезия
|Джакарта
|24 июня
|США
|Портленд
|15 июля
|Италия
|Рим
|16 июля
|Италия
|Рим
|29 июля
|Великобритания
|Лондон
|30 июля
|Великобритания
|Лондон
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