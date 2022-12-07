Зрителям этапов Формулы-1 больше не требуется обязательная вакцинация от коронавируса

Международная автомобильная федерация (ФИА) скорректировала протокол противодействия коронавирусу в связи с изменениями статуса глобальной пандемии, сообщает официальный сайт ФИА.



Таким образом, отныне посетители, у которых проявляются симптомы коронавируса, не смог на этапах Формулы-1 посещать «зоны высокой плотности зрителей».



Однако от самих посетителей больше не требуется обязательная вакцинация от коронавируса. При этом зон тестирования на коронавирус на местах также больше организовано не будет, однако заинтересованные стороны будут информироваться о их наличии.



Кроме того, Всемирный совет ФИА по автоспорту утвердил календарь на сезон-2023, пока включающий в себя 23 этапа после отмены Гран-при Китая.