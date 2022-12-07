Гасли — о давнем конфликте с Оконом: мы оба стали взрослее

Новобранец «Альпин» Пьер Гасли высказался о взаимоотношениях со своим новым напарником Эстебаном Оконом.
«Эстебан — это парень, которого я в паддоке заню дольше, чем кого бы то ни было. Мы познакомились 20 лет назад и у нас долгая ситория. Он добился очень многого с тех пор, как мы попали в Формулу-1, мы смогли осуществить одну из нашич мечт, получили свой шанс здесь, в этом паддоке, и мы оба хотим побеждать и бороться за титул.
Ни для кого не секрет, что у нас были проблемы во взаимоотношениях, но на сегодняшний день мы гораздо взрослее, чем были тогда. У нас есть обязанности перед командой и мы знаем, что в наших интересах работать сообща над созданием более быстрой машины.
Вот почему я не беспокоюсь. Думаю, это хорошая возможность оставить прошлое в прошлом. На данный момент всё отлично, мы пару раз поболтали вместе», — приводит слова Пьера Гасли RacingNews365.
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