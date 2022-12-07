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«Иногда говорю ему, что он сумасшедший». Макс Ферстаппен — о выступлениях отца в ралли

«Иногда говорю ему, что он сумасшедший». Макс Ферстаппен — о выступлениях отца в ралли
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о выступлениях своего отца, Йоса Ферстаппена, в ралли.

«Иногда я говорю своему отцу, что он сумасшедший, потому что занимается такими вещами! На самом деле пилотировать такие автомобили приятно, я сам уже пробовал свои силы за рулём такой техники. Так что я понимаю, почему мой отец занимается подобным. Но я? Никогда», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.

Напомним, в 2022 году Ферстаппен-старший дебютировал в гонках WRC, приняв участие в Ралли Бельгии. Не так давно Йос принимал участие в другом ралли в Бельгии и был близок к финишу на подиуме, однако из-за аварии откатился в четвёртый десяток.

Макс Ферстаппен в сезоне-2022 во второй раз подряд стал чемпионом Формулы-1.

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