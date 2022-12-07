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Президент ФИА рассказал о дефиците бюджета в организации

Президент ФИА рассказал о дефиците бюджета в организации
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Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Мохаммед бен Сулайем сообщил, что в организации был обнаружен дефицит бюджета в размере $ 20 млн.

По словам бен Сулайема, он не знал о финансовой проблеме, когда заступал на свой пост в декабре 2021 года, однако сумел исправить ситуацию, и это никак не повлияло на работу Федерации.

«У нас были финансовые проблемы, о которых мы не были в курсе. Дефицит бюджета Федерации составлял более $ 20 млн, и он возник ещё до пандемии. Я рад, что мне удалось устранить его. Я счастлив, что даже в таких обстоятельствах мы не прекращали выдавать различные гранты. Но нам всё ещё приходится экономить», — приводит слова Мохаммеда бен Сулайема Autosport.

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