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Доменикали объяснил продление контракта с Гран-при Нидерландов

Доменикали объяснил продление контракта с Гран-при Нидерландов
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Глава Формулы-1 Стефано Доменикали высказался по поводу продления соглашения с Гран-при Нидерландов до 2025 года.

«Гран-при Нидерландов быстро утвердился в календаре как любимое событие болельщиков, приносящее невероятную энергию и великолепные впечатления для всех любителей Формулы-1 каждый год. Прошедшие в последние два года мероприятия с большим количеством зрителей подняли планку с точки зрения организации, развлечений и устойчивости, и мы рады продлить наше сотрудничество.

Проведение гонок Формулы-1 пользуется огромным спросом, так что это свидетельствует о том, что команда сделала для закрепления Зандворта в календаре до 2025 года. Зандворт в календаре до 2025 года, и мы не можем дождаться возвращения следующим летом», — приводит слова Доменикали официальный сайт Формулы-1.

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