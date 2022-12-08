Росберг: не хотел бы снова пройти сезон-2016, это было невероятно напряжённо

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг рассказал, каких жертв ему стоил сезон, в котором он стал победителем Формулы-1, опередив своего напарника Льюиса Хэмилтона.



«Я вовсе не скучаю по этому времени, было невероятно напряжённо. Это был ежедневный вызов. Выходных не было. Даже день с семьёй на пляже был по сути частью пути к чемпионству, я искал баланс. Так что нет, не скучаю. Это было здорово, но не хотел бы снова пройти это всё. Напряжённость — одна из причин, по которым я хотел уйти. Кроме того, я был в довольно неприятной ситуации. Потому что главным врагом становится человек из твоей семьи — ты или он.



Гораздо легче, когда ты — первый номер и вся команда, включая второго пилота, помогает бороться с другими соперниками. А когда борешься с напарником, то порой чувствуешь себя одиноким, и в этом мало хорошего», — рассказал Росберг в интервью YouTube-каналу The Contentment Foundation.