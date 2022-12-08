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Росберг: Хэмилтон — возможно, лучший пилот в истории, ненавидел ему проигрывать

Росберг: Хэмилтон — возможно, лучший пилот в истории, ненавидел ему проигрывать
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Чемпион мира 2016 года, бывший пилот «Мерседеса» Нико Росберг высказался о соперничестве с Льюисом Хэмилтоном.

«Выиграть чемпионат у Хэмилтона было приятнее, чем у кого-либо ещё, и потому что мы соперничали с малых лет. Мы постоянно во всём соревновались, ещё с тех пор, как нам исполнилось по 13 лет. Мы спорили даже о том, кто больше съест пиццы. Я ненавидел ему проигрывать. А я часто приезжал вторым, Льюис невероятно быстрый пилот, возможно, лучший в истории.

Сейчас я с гордостью вспоминаю те успехи, но не сам процесс. А это требовало целеустремлённости и сосредоточенности», — рассказал Росберг в разговоре с YouTube-каналом The Contentment Foundation.

Нико Росберг завершил карьеру сразу после победы в сезоне-2016.

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