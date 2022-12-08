Нико Росберг объяснил, чего не хватает «Феррари», приведя в пример «Ред Булл» и «Мерседес»
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Чемпион Формулы-1 2016 года Нико Росберг поделился мнением о решении «Феррари» расстаться с Маттиа Бинотто, который занимает в команде должность руководителя. Этот пост он покинет 31 декабря.
«Правильное ли это решение? Я не знаю. Однако я знаю, что стабильность значит многое в Формуле-1. «Мерседес» и «Ред Булл» не меняли большинство ключевых специалистов уже десять лет или больше. И это то, чего как раз не хватает «Феррари». Должность руководителя команды — одна из самых сложных во всём мире. «Феррари» будет тяжело. Потому что есть не так много людей, готовых занять этот пост. Посмотрим, какое решение они найдут», — приводит слова Росберга FormulaPassion.
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