«Хватит!» Вольф сделал категоричное заявление о победе Ферстаппена на ГП Абу-Даби в 2021-м

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф вспомнил о скандальном Гран-при Абу-Даби сезона-2021, высказав мнение, что Макс Ферстаппен достоит титула, который он завоевал после победы на том этапе.



«Я думаю, мы перелистнули эту страницу. Макс достоен титула. Но и Льюис тоже. Побеждать должен сильнейший. Но тогда было не так. Теперь всё уже в прошлом. Чемпионат завершён. Не стоит возвращаться к нему.



Но вот я снова обсуждаю с вами в подкасте эту тему, так что я виноват. Но только потому, что вы сами спросили меня об этом. Думаю, хватит, пора перестать говорить на эту тему. Макс — двукратный чемпион мира, победивший заслуженно. Да, были допущены ошибки, ФИА признала это, и мы должны двигаться дальше. Это не значит, что я забуду об этом. Справедливость в спорте очень важна. Секундомер никогда не врёт, но, возможно, в тот день это всё-таки случилось», — приводит слова Вольфа GPblog со ссылкой на его выступление в подкасте Beyond the Grid.

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