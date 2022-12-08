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В «Феррари» признали, что в сезоне-2022 слишком рано потратили деньги на доработку машины

В «Феррари» признали, что в сезоне-2022 слишком рано потратили деньги на доработку машины
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Гоночный инженер «Феррари» Джок Клиа высказался о причинах неудачного выступления итальянской команды в сезоне-2022.

«Сложность минувшего сезона заключалась в том, чтобы тратить деньги как можно более эффективно. Все расходы нужно было планировать заранее. В ходе сезона выяснилось, что не все наши решения были верными. В «Ред Булл»отлично справились, прекрасно реагируя на возникающие проблемы, при это не упуская из вида необходимость улучшения болида. Мы же сделали в этом году всё, что планировали, но в Формуле-1 результаты всегда относительны.

Фактически у нас было отставание от «Ред Булл» во второй половине сезона, но не только у нас возникли проблемы. В «Мерседесе» тоже прибавили очень поздно. Если говорить о трёх ведущих командах, то мы атаковали слишком рано, «Мерседес» — поздно, а в «Ред Булл» нашли верный баланс. Нам стоит сделать из этого выводы», — приводит слова Джока Клиа Motorsport.

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