Марк Слейд: если бы «Макларен» поддержал Фернандо, то выиграл бы титул в 2007 году

Бывший гоночный инженер Фернандо Алонсо Марк Слейд считает, что если бы в «Макларене» сделали ставку на испанца, то команда выиграла бы титулы и в 2007, и в 2008 году.
«Работать с Фернандо было здорово. Он настоящий терминатор Формулы-1. Он никогда не сдаётся и невероятно быстр. Я просто знал, что работаю с тем, кто будет отчаянно пытаться выиграть каждую гонку, так что это было невероятно.
Честно говоря, проблемы были внутри команды. Атмосфера в коллективе была довольно плохой. Думаю, случилось несколько вещей, которые приумножили существующие проблемы. Думаю, во многом проблема заключалась в руководстве и в командных целях. Всё пошло не по плану.
Думаю, если бы у Фернандо была достаточная поддержка, то мы бы выиграли титулы в 2007 и 2008 году. Кто знает, что было бы после этого, но это то, как оно есть. У меня же никогда не было проблем с Алонсо. Мне нравилось работать с ним», — приводит слова Марка Слейда Motorlat.
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