Технический директор «Астон Мартин»: машина 2023 года будет существенно отличаться

Технический директор «Астон Мартин» Дэн Фэллоуз рассказал об отличиях машины 2023 года от болида минувшего сезона.



«Правила несколько ограничивают нас в действиях. Новые машины должны протестировать мои дети. Если они говорят, что машина разные, то они разные. «Они всегда выглядят одинаково, папа!» Но в рамках нынешнего регламента машина 2023 года будет существенно отличаться.



Наш прогресс во второй половине сезона-2022 — важный фактр, влияющий на уверенность. В начале сезона машина была не той, какую нам хотелось бы видеть. Команда показала, что использованные нами принципы и философия дали плоды. В следующем сезоне мы собираемся применять агрессивный подход, при этом учитывая опыт этогго сезона», — прирводит слова Фэллоуза Autosport.