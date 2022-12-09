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Вольф сделал заявление о контракте Хэмилтона с «Мерседесом»

Вольф сделал заявление о контракте Хэмилтона с «Мерседесом»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказал уверенность, что британский пилот команды, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон подпишет новый контракт. Нынешнее соглашение британца с немецким гоночным коллективом действует до конца 2023 года.

«Ну список дел довольно велик, многое необходимо сделать. Но, безусловно, контракт Льюиса — одна из тем, которые мы будем обсуждать в ходе зимы. Однако чётких сроков нет. Уверен ли, что Хэмилтон останется в команде? Абсолютно. Льюис — часть команды, а команда — часть Льюиса. Нет никаких причин не продолжать сотрудничество», — приводит слова Вольфа GPfans со ссылкой на его выступление в подкасте Beyond the Grid.

Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города:

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