Вольф сделал заявление о контракте Хэмилтона с «Мерседесом»
Поделиться
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказал уверенность, что британский пилот команды, семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон подпишет новый контракт. Нынешнее соглашение британца с немецким гоночным коллективом действует до конца 2023 года.
«Ну список дел довольно велик, многое необходимо сделать. Но, безусловно, контракт Льюиса — одна из тем, которые мы будем обсуждать в ходе зимы. Однако чётких сроков нет. Уверен ли, что Хэмилтон останется в команде? Абсолютно. Льюис — часть команды, а команда — часть Льюиса. Нет никаких причин не продолжать сотрудничество», — приводит слова Вольфа GPfans со ссылкой на его выступление в подкасте Beyond the Grid.
Льюис Хэмилтон гоняет по улицам японского города:
Комментарии
- 9 декабря 2022
-
09:52
-
00:44
- 8 декабря 2022
-
23:53
-
23:48
-
22:55
-
21:59
-
21:55
-
20:57
-
20:43
-
20:06
-
19:06
-
18:12
-
15:31
-
14:22
-
14:06
-
13:22
-
12:30
-
11:49
-
11:01
-
10:21
-
10:13
-
00:00
- 7 декабря 2022
-
22:44
-
22:41
-
21:01
-
20:57
-
19:59
-
19:53
-
18:51
-
17:49
-
17:40
-
16:49
-
16:19
-
16:07
-
15:28
Партнерский контент