Себастьян Феттель высказался о возвращении в паддок Формулы-1

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель выразил уверенность, что в будущем появится в паддоке Формулы-1. Себастьян завершил карьеру по окончании сезона-2022.



«Уверен, что когда-нибудь вернусь в паддок. Я люблю спорт, люблю этих людей. Вероятно, находиться там, не участвуя в гонках, будет непростым и странным моментом. Но я предполагаю, что это всё-таки произойдет. Но пока у меня нет никаких планов. Однако я уверен, что это когда-нибудь случится», — приводит слова Феттеля Autosport.



Феттель начинал карьеру в Формуле-1 в качестве тестового пилота команды «БМВ-Заубер» и дебютировал в серии в 2007 году. В том же году немец перебрался в «Торо Россо», за которую выступал до конца 2008 года. С 2009 по 2014 год Себастьян был пилотом «Ред Булл» и четыре раза завоевал чемпионский титул.

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