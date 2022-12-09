Эксперт: у нового босса «Феррари» будут взгляды на то, что надо менять, но это не поможет

Авторитетный журналист Формулы-1 и эксперт Джо Сейвуд поделился мнением о решении «Феррари» расстаться с руководителем команды Маттиа Бинотто. Эту должность он покинет 31 декабря. Пока гоночный коллектив официально не определился с кандидатом на замену Бинотто.



«Когда что-то идёт не так, здоровый бизнес должен смотреть правде в глаза и устранять выявленные проблемы. Если этого не происходит или сотрудники обвиняют друг друга, всё идёт наперекосяк. В подобных ситуациях люди неохотно берут на себя ответственность за неудачи и пытаются переложить вину на других. Это создаёт атмосферу страха, которая выливается в то, что многие просто меньше рискуют. И всё из-за страха, что действия будут расценены как ошибки. А ведь все боятся, что ошибки приведут к увольнению. Таким образом, люди не чувствуют себя в безопасности в своих ролях и начинают защищать то, что у них есть.



У нового босса «Феррари» будут свои взгляды на то, что необходимо изменить, но это не поможет ситуации. Вероятно, появятся новые люди, которых нужно будет интегрировать в систему «Феррари». И ещё нужно будет узнать, кто есть кто и кому можно доверять. Перемены провоцируют только больше политики, а не меньше. Однако, в конце концов, лидер может сделать так много только в том случае, если в дело вмешивается высшее начальство», — написал Сейвуд в своём блоге.

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»: