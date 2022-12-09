Экс-пилот Формулы-1: Ферстаппен не видит в Леклере угрозы, которую видит в Хэмилтоне

Бывший гонщик Формулы-1 Джек Эйткен поделился мыслями о борьбе между пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном и гонщиком «Мерседеса» Льюисом Хэмилтоном. По мнению Эйткена, Ферстаппен видит в Хэмилтоне бо́льшую угрозу, чем в лице Шарля Леклера из «Феррари».



«Они не могут уступить друг другу ни дюйма. Как только уступает один, это становится психологической победой для другого, не так ли? Каждый раз нужно нацеливаться на победу.

Как мне кажется, с Леклером Ферстаппен действует более мягко. Они ведь не сталкиваются. Макс действует уважительно, потому что, полагаю, он не видит в Леклере угрозы, которую видит в Хэмилтоне», — приводит слова Эйткена GPblog со ссылкой на его выступление в подкасте Checkered Flag.

Ферстаппена и Переса освистали и назвали мошенниками в Остине: