Феттель отреагировал на слова Хэмилтона о том, что ещё сможет вернуться в гонки

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель высказался о своём решении завершить карьеру, прокомментировав слова пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Ранее Хэмилтон высказал надежду, что Феттель ещё вернётся в гонки.

«Слова Хэмилтона? Есть много вещей, которыми я хочу заняться и на которые хочу потратить своё время. Буду ещё смотреть, что из этого получится. Но идеи есть. Мне кажется, никогда нельзя говорить «никогда». Но я долго думал об этом шаге и полагаю, что поступил правильно. Я очень взволнован тем, что грядёт, даже несмотря на то, что ничего не подписано и не высечено на камне», — приводит слова Феттеля Autosport.

Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки: