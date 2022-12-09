Феттель отреагировал на слова Хэмилтона о том, что ещё сможет вернуться в гонки
Поделиться
Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель высказался о своём решении завершить карьеру, прокомментировав слова пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Ранее Хэмилтон высказал надежду, что Феттель ещё вернётся в гонки.
«Слова Хэмилтона? Есть много вещей, которыми я хочу заняться и на которые хочу потратить своё время. Буду ещё смотреть, что из этого получится. Но идеи есть. Мне кажется, никогда нельзя говорить «никогда». Но я долго думал об этом шаге и полагаю, что поступил правильно. Я очень взволнован тем, что грядёт, даже несмотря на то, что ничего не подписано и не высечено на камне», — приводит слова Феттеля Autosport.
Почему Льюис Хэмилтон странно держит руль на старте гонки:
Новость по темеХэмилтон: Феттель вернётся в Формулу-1
Комментарии
- 9 декабря 2022
-
15:42
-
15:08
-
14:25
-
13:32
-
12:25
-
12:24
-
11:38
-
11:27
-
10:39
-
10:27
-
09:52
-
00:44
- 8 декабря 2022
-
23:53
-
23:48
-
22:55
-
21:59
-
21:55
-
20:57
-
20:43
-
20:06
-
19:06
-
18:12
-
15:31
-
14:22
-
14:06
-
13:22
-
12:30
-
11:49
-
11:01
-
10:21
-
10:13
-
00:00
- 7 декабря 2022
-
22:44
-
22:41
-
21:01
Партнерский контент