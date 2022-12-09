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Трасса Гран-при Испании претерпит изменения в 2023 году

Трасса Гран-при Испании претерпит изменения в 2023 году
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Организаторы Гран-при Испании Формулы-1 совместно с Международной федерацией автоспорта (ФИА) представили макет трассы на следующий год. В соответствии с новым проектом круг будет без шиканы на третьем секторе. Остальные участки трассы остались неизменными.

Фото: Гран-при Испании

Гран-при Испании в следующем сезоне состоится 4 июня на трассе Барселона- Каталунья в Монмело. Его действующим победителем является двукратный чемпион мира пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второе место в гонке занял его товарищ по команде Серхио Перес. Тройку сильнейших замкнул гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл.

Ранее стало известно, что трасса Гран-при Майами существенно изменится в преддверии нового сезона.

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