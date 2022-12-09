Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Назван срок, когда «Альфа Ромео» объявит об уходе Фредерика Вассёра

Назван срок, когда «Альфа Ромео» объявит об уходе Фредерика Вассёра
Комментарии

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр покинет свой пост уже на следующей неделе. Об этом информирует Motorsport Italia. По сведениям источника, в начале следующей недели «Альфа Ромео» сделает соответствующее заявление. Предполагается, что с самого начала 2023 года Вассёр сможет занять аналогичную должность в итальянской команде «Феррари», которую 31 декабря покинет Маттиа Бинотто.

Ранее сообщалось, что Бинотто принял решение покинуть пост руководителя «Феррари» из-за недоверия к себе со стороны президента компании Джона Элканна. Сообщалось также, что его могут заменить Бенедетто Винья, Вассёр и некоторые другие специалисты. Фредерик назывался в качестве главного претендента.

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:

5 главных интриг трансферов Ф-1. Когда уйдёт Хэмилтон и ждёт ли Алонсо новая ссора? 5 главных интриг трансферов Ф-1. Когда уйдёт Хэмилтон и ждёт ли Алонсо новая ссора?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022