Назван срок, когда «Альфа Ромео» объявит об уходе Фредерика Вассёра

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр покинет свой пост уже на следующей неделе. Об этом информирует Motorsport Italia. По сведениям источника, в начале следующей недели «Альфа Ромео» сделает соответствующее заявление. Предполагается, что с самого начала 2023 года Вассёр сможет занять аналогичную должность в итальянской команде «Феррари», которую 31 декабря покинет Маттиа Бинотто.

Ранее сообщалось, что Бинотто принял решение покинуть пост руководителя «Феррари» из-за недоверия к себе со стороны президента компании Джона Элканна. Сообщалось также, что его могут заменить Бенедетто Винья, Вассёр и некоторые другие специалисты. Фредерик назывался в качестве главного претендента.

Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»: