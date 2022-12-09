Назван срок, когда «Альфа Ромео» объявит об уходе Фредерика Вассёра
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Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр покинет свой пост уже на следующей неделе. Об этом информирует Motorsport Italia. По сведениям источника, в начале следующей недели «Альфа Ромео» сделает соответствующее заявление. Предполагается, что с самого начала 2023 года Вассёр сможет занять аналогичную должность в итальянской команде «Феррари», которую 31 декабря покинет Маттиа Бинотто.
Ранее сообщалось, что Бинотто принял решение покинуть пост руководителя «Феррари» из-за недоверия к себе со стороны президента компании Джона Элканна. Сообщалось также, что его могут заменить Бенедетто Винья, Вассёр и некоторые другие специалисты. Фредерик назывался в качестве главного претендента.
Роберт Шварцман принял участие в тестах «Феррари»:
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