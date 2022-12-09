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«Мерседес» попрощался с Кубком конструкторов

«Мерседес» попрощался с Кубком конструкторов
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Пресс-служба немецкой команды «Мерседес» разместила новое сообщение в социальных сетях гоночного коллектива, которое она посвятила прощанию с Кубком конструкторов. Этот престижный трофей «Мерседес» выигрывал восемь раз подряд начиная с 2014 года. Не удалось его завоевать немецкой команде в 2022-м – Кубок достался «Ред Булл».

«Это честь, что этот особенный трофей был с нами в течение последних восьми лет. Символ тяжёлой работы и самоотверженности. Пока он отправится в Милтон-Кинс [там располагается база «Ред Булл». — Прим. «Чемпионата»], но мы сделаем всё возможное, чтобы он скоро вернулся к нам», — говорится в сообщении «Мерседеса».

Фото: https://twitter.com/MercedesAMGF1

«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:

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