Ферстаппен объяснил, почему предпочёл бы ездить на болиде 2021 года

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сравнил болиды 2021 и 2022 годов, на которых он выиграл свои титулы.



«Какую машину я предпочитаю? Прошлогоднюю, так как они были легче и более манёвренными. Обзор на них также был лучше, чем на нынешнем болиде. На низких скоростях машина 2022 года довольно лениво себя ведёт, а на высокой скорости всё становится хорошо.



В скоростном повороте ощущается прижимная сила, машина стабильна, а прошлогодние в таких же условиях виляли. Но на низкой скорости, судя по всему, начинает сказываться вес. Машины 2022 года разрабатывались с целью сделать гонки интереснее, повысить градус борьбы, и в этом плане Формула-1 добилась успеха. Но эти болиды очень зависимы от работы днища, нужно оставлять небольшой просвет. Особенно заметно это бывает на бордюрах. Сначала было трудно из-за изменившегося пилотажа, но привыкли», — цитирует Ферстаппена RacingNews365.