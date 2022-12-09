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Ферстаппен объяснил, почему предпочёл бы ездить на болиде 2021 года

Ферстаппен объяснил, почему предпочёл бы ездить на болиде 2021 года
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Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сравнил болиды 2021 и 2022 годов, на которых он выиграл свои титулы.

«Какую машину я предпочитаю? Прошлогоднюю, так как они были легче и более манёвренными. Обзор на них также был лучше, чем на нынешнем болиде. На низких скоростях машина 2022 года довольно лениво себя ведёт, а на высокой скорости всё становится хорошо.

В скоростном повороте ощущается прижимная сила, машина стабильна, а прошлогодние в таких же условиях виляли. Но на низкой скорости, судя по всему, начинает сказываться вес. Машины 2022 года разрабатывались с целью сделать гонки интереснее, повысить градус борьбы, и в этом плане Формула-1 добилась успеха. Но эти болиды очень зависимы от работы днища, нужно оставлять небольшой просвет. Особенно заметно это бывает на бордюрах. Сначала было трудно из-за изменившегося пилотажа, но привыкли», — цитирует Ферстаппена RacingNews365.

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