«За этот сезон мы видели много глупостей от «Феррари». Андретти — об уходе Бинотто

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти высказался о решении «Феррари» расстаться с руководителем команды Маттиа Бинотто.
«Действительно ли была необходимость менять человека? Нужно больше информации, чтобы делать выводы, но лично мне вполне ясно, что менять нужно стратегов. Когда у тебя есть такая быстрая машина, то не стоит пытаться сделать что-то иначе. Были эпизоды, когда соперник выезжал на мягких шинах, а «Феррари» — на «медиуме». Топ-команды так не делают. Не всегда нужно пытаться доказать, что вы умнее всех.
За этот сезон мы уже видели от них много глупостей. Систему нужно менять, пилотам нужно быть вовлечёнными в процесс. Думаю, «Феррари» слишком зависима от данных и технологий. Это всё хорошо, но иногда нужен опыт», — цитирует Андретти La Gazzetta dello Sport.
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