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Гоночный инженер «Феррари» сравнил «Ред Булл» с Мохаммедом Али

Гоночный инженер «Феррари» сравнил «Ред Булл» с Мохаммедом Али
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Гоночный инженер «Феррари» Джок Клиа сравнил «Ред Булл» в минувшем сезоне с легендарным боксёром Мохаммедом Али.

«Пожалуй, одна из самых сильных сторон «Ред Булл» заключалась в их гибкости. Они порой действовали как Мохаммед Али. Казалось, что прижаты к канатам – и тут же следует удар. И ты думаешь, откуда они это взяли?

Я считаю, что повлиял и опыт, который у них есть как у чемпионов мира. Нужно привыкнуть к этому, и прошедший сезон помог нам в этом. Мы сражались в группе лидеров, получили много уроков и быстро учимся, как и все остальные», — приводит слова Клиа Motorsport.

В минувшем сезоне пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал свой второй чемпионский титул. Австрийская команда также выиграла Кубок конструкторов впервые за восемь лет.

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