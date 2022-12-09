Гоночный инженер «Феррари» сравнил «Ред Булл» с Мохаммедом Али

Гоночный инженер «Феррари» Джок Клиа сравнил «Ред Булл» в минувшем сезоне с легендарным боксёром Мохаммедом Али.



«Пожалуй, одна из самых сильных сторон «Ред Булл» заключалась в их гибкости. Они порой действовали как Мохаммед Али. Казалось, что прижаты к канатам – и тут же следует удар. И ты думаешь, откуда они это взяли?



Я считаю, что повлиял и опыт, который у них есть как у чемпионов мира. Нужно привыкнуть к этому, и прошедший сезон помог нам в этом. Мы сражались в группе лидеров, получили много уроков и быстро учимся, как и все остальные», — приводит слова Клиа Motorsport.



В минувшем сезоне пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал свой второй чемпионский титул. Австрийская команда также выиграла Кубок конструкторов впервые за восемь лет.